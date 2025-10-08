ذكرت وكالة "بلومبرغ"، الأربعاء، أن النرويج قلقة بشأن التدابير التي من المحتمل أن تتخذها الإدارة الأميركية في حال إعطاء جائزة نوبل للسلام لشخص آخر غير الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضحت الوكالة، أن رد الفعل الأميركي يمكن أن يكون على شكل زيادة في الرسوم الجمركية على السلع النرويجية، أو فرض قيود على صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ 2 تريليون دولار.

وعبر ترامب مرارا عن رغبته، وأحقيته في الحصول على جائزة نوبل للسلام.

وبعد عودته للبيت الأبيض، شن حملة خلف الأبواب للضغط على اللجنة النرويجية التي تختار الفائز، وفقا لـ"بلومبرغ".

وقاومت اللجنة المسؤولة عن اختيار الفائز الضغوط لسنوات، لكن الأمر قد يختلف هذه السنة خصوصا مع ترامب.

وقال ترامب أمام الوفود الحاضرة في الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "الجميع يقول إنني يجب أن أحصل على جائزة نوبل للسلام".

كما صرح الشهر الماضي، بأن حرمانه من هذه الجائزة سيكون "إهانة كبيرة" لأميركا.

وفي هذه السنة، ترشح للجائزة، التي سيتم إعلان اسم الفائز بها الجمعة في أوسلو، 338 شخصا أو جهة.

وقال مراقبون إن ترامب لن يحصل على الجائزة، على الأقل في هذه السنة، رغم مزاعمه بإنهاء 7 حروب.

ويحصل الفائز بالجائزة على ميدالية ذهبية من عيار 18 قيراطا، إضافة إلى دبلوم رسمي، وشيك بقيمة 1.2 مليون دولار.