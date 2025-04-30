Apr 30, 2025 2:39 PMClock
عدل وأمن
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في جبل لبنان.. تجميد مفعول رخصة السلاح!

المركزية- أ‏صدر وزير الدفاع اللواء ميشال منسى قرارًا يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة جبل لبنان. وجاء فيه:

المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة جبل لبنان إعتباراً من ٢٠٢٥/٠٥/٠٣ الساعة صفر حتى تاريخ ٢٠٢٥/ ٥ /٦ الساعة صفر .

المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه :

أ - تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.
ب - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الشخصيات
عند وجودهم مع الشخصية فقط (رؤساء سابقون، وزراء ونواب، رؤساء أحزاب، رجال دين).

المادة الثالثة: تبقى جميع تراخيص حمل الاسلحة سارية المفعول خارج محافظة جبل لبنان.

المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تُعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلَّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتَشدُّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.
 

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