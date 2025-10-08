في سياق الخطوات التي يقوم بها وزير العدل عادل نصار لانهاء حالة الافلات من العقاب في لبنان لا سيما في مسألة الاغتيالات السياسية، فقد عين الوزير نصار محققين عدليين في قضايا الاغتيال السياسي.

وعلمت صوت لبنان ان المحققين العدليين المعنيين في قضايا الاغتيالات هم:

القاضية أميرة صبرا: قضية اغتيال الشيخ احمد عساف

القاضي فادي عقيقي: قضية محاولة اغتيال المهندس مصطفى معروف سعد

القاضي يحيى غبوره: قضية جريمة الهجوم المسلح على بلدة اهدن والتي تنج عنها مقتل النائب طوني فرنجيه مع افراد عائلته وبعض مرافقيه

القاضي جوزف تامر: قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الاسبق كميل شمعون

القاضي آلاء الخطيب: قضية الحوادث والمواجهات التي حصلت في محلة بورضاي في بعلبك

القاضي فادي صوان: قضية اغتيال الوزير السابق ايلي حبيقة

القاضي سامر يونس: قضية اغتيال النائب انطوان غانم ورفاقه

القاضي كمال نصار: قضية مقتل الشيخ صالح العريضي في بلدة بيصور

القاضي سامي صادر: قضية اغتيال النائب والوزير الشيخ بيار امين الجميّل ومرافقه سمير الشرتوني

القاضي سامر ليشع: قضية اغتيال الصحافي سمير قصير

القاضي كلود غانم: قضية اغتيال النائب والصحافي جبران غسان تويني مع مرافقيه