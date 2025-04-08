أطلق شاب تركي النار على خطيبته السابقة ووالدتها، ثم أقدم على الانتحار.

وقد وقعت الجريمة في مدينة إزمير، عندما أقدم نجات يورغون على إطلاق النار على خطيبته السابقة البالغة من العمر 39 عاماً ووالدتها في منتصف شارع رئيسي بالمدينة، حيث فارقت خطيبته السابقة التي تدعى سيلين ساكن الحياة على الفور، بينما ترقد والدتها مدينة سربيل كايناك في العناية المشددة داخل مستشفى حتى الآن.

وكان يورغون قد أطلق النار على نفسه بعدما سقطت خطيبته ووالدتها أرضاً، ولم تتمكن الفرق الطبية من إنقاذ حياته رغم تلقيه العلاج، إذ فارق الحياة هو أيضاً.

ولم تُعرف بعد دوافع القاتل، لكن الشرطة تستمر في إجراء تحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة.