قُتل 3 من ضباط الشرطة، الأربعاء، وأُصيب اثنان آخران، في حادث إطلاق نار وقع جنوب ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة.

وذكر مفوض شرطة ولاية بنسلفانيا الأميركية، كريستوفر باريس، أن ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون قتلوا وأصيب اثنان آخران، الأربعاء، في إطلاق نار في بلدة كودوروس.

وأضاف باريس، أن مطلق النار لقي حتفه أيضًا.

من جهته، قال حاكم الولاية جوش شابيرو: “نحن ننعى فقدان ثلاثة أرواح غالية ممن خدموا في هذه المقاطعة، وهذه الولاية، وهذا البلد”.

كذلك، أوضحت السلطات أن التحقيق جار في بلدة نورث كودوروس، الواقعة على بعد نحو 185 كيلومترًا غرب فيلادلفيا، بالقرب من حدود ولاية ماريلاند.