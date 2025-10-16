خرج آلاف المحتجين، اليوم الخميس، في مدينتي فالنسيا ومانريسا بإسبانيا، رفضًا لإقامة مباراتين ضمن المنافسات الأوروبية يشارك فيهما فريقان إسرائيليان.

المباراة الأولى جمعت “هبوعيل تل أبيب” الإسرائيلي وفالنسيا الإسباني، فيما واجه “هبوعيل القدس” الإسرائيلي باكسي مانريسا الإسباني في المباراة الثانية.

وفي السياق، ذكرت صحيفة “إل باييس”، أن العنف تصاعد في فالنسيا، حيث تدخلت قوات الأمن واعتقلت خمسة أشخاص بعد اشتباكات مع المحتجين أمام ملعب “رويج أرينا”، الذي استضاف المباراة خلف الأبواب المغلقة.

وفي مانريسا، حاول مئات المحتجين منع إقامة المباراة، لكنهم فشلوا، وفق الصحيفة.