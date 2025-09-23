المركزية- صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

استمرارًا لجهودها الرامية إلى تعزيز الأمن في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عملية رصد دقيقة، تمكنت مديرية بيروت الإقليمية - مكتب بيروت الثالثة في أمن الدولة، من توقيف الفلسطيني (ع. ر.) في محلة الحي الغربي الملاصق لمخيم شاتيلا، وهو مطلوب للقضاء بجرائم سرقة ومخدرات.

خلال التحقيق، اعترف بعمليات السرقة، لا سيّما سرقة كابلات الكهرباء في محيط المدينة الرياضية بهدف بيعها لشراء المخدرات، كما ضُبطت بحوزته كمية من المواد المخدّرة.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.

وتتابعون في الفيديو المرفق لحظة إلقاء القبض عليه:

https://www.mtv.com.lb/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/1614082/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D9%8A-%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7----%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%87-