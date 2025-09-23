Sep 23, 2025 2:25 PMClock
عدل وأمن
  • Plus
  • Minus

فيديو للحظة توقيف فلسطيني قرب مخيّم شاتيلا... وهذه تهمته!

المركزية- صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

استمرارًا لجهودها الرامية إلى تعزيز الأمن في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عملية رصد دقيقة، تمكنت مديرية بيروت الإقليمية - مكتب بيروت الثالثة في أمن الدولة، من توقيف الفلسطيني (ع. ر.) في محلة الحي الغربي الملاصق لمخيم شاتيلا، وهو مطلوب للقضاء بجرائم سرقة ومخدرات.
خلال التحقيق، اعترف بعمليات السرقة، لا سيّما سرقة كابلات الكهرباء في محيط المدينة الرياضية بهدف بيعها لشراء المخدرات، كما ضُبطت بحوزته كمية من المواد المخدّرة.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.

وتتابعون في الفيديو المرفق لحظة إلقاء القبض عليه:

https://www.mtv.com.lb/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/1614082/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D9%8A-%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7----%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%87-

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o