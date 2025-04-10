كشف وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، أنّ تركيا تُجري محادثات فنية مع إسرائيل لخفض التوتر في سوريا عند الحاجة. وأضاف: "نحن في تركيا لا ننوي الدخول في صراع مع أي دولة في سوريا، وليس فقط إسرائيل، سوريا بلد مستقل ونحن الآن أمام سوريا جديدة".

وتابع فيدان: "من الضروري أن نسمح لسوريا بتصميم سياستها الدفاعية الخاصة وسياستها الخارجية وشؤونها الإقليمية الخاصة"، مضيفاً: "والآن، في مثل هذا الوضع، من غير المقبول أن تحاول إسرائيل إثارة الاستفزازات في سوريا باستخدام بعض طموحاتها التوسعية في المنطقة".

وقال: "كما قلنا دائماً، فإن العمليات التي تقوم بها إسرائيل حالياً لا تخدم أمن سوريا ولا أمن إسرائيل. وعلى المدى الطويل، سيؤدي هذا إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن في الشرق الأوسط. ولذلك، فإننا في تركيا نحتاج إلى القضاء على هذه المشكلة عند نقطة معينة قبل أن تبدأ، من خلال التدابير الاستباقية والدبلوماسية وغيرها".

وأضاف الوزير التركي: "لدينا تعاون مع سوريا في مجالات عدة، والحكومة الجديدة تشكلت للتو في سوريا. إنهم يقومون فقط بجمع البيروقراطية معا، ويقومون فقط بجمع جيشهم. كل شيء مجرد البداية. هناك خطوات يجب على هذه الحكومة الجديدة اتخاذها وخدمات يجب تقديمها في العديد من المجالات مثل التجارة والمصارف والاقتصاد والبنية التحتية والبنية الفوقية لتوفير الخدمات الأساسية لشعبها".