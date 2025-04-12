حقق مانشستر سيتي فوزًا مثيرًا على كريستال بالاس بنتيجة 5-2، السبت، في افتتاح المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كريستال بالاس انطلاقة قوية أمام أصحاب الأرض بإحرازه هدفين في الدقيقة 8 عبر جناحه الدولي إيبيريشي إيز، وكريس ريتشاردز في الدقيقة 21.

وانتفض مانشستر سيتي سريعًا محرزًا الهدف الأول في الدقيقة 33 عن طريق كيفين دي بروين ثم أضاف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 47 أحرز ماتيو كوفاسيتش الهدف الثالث قبل أن يضيف جيمس ميكاتي الهدف الرابع في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 79 تمكن لاعب وسط سيتي الشاب نيكو أوريلي من تسجيل الهدف الخامس.