أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه ينبغي على بلاده الحفاظ على “ضبط النفس” وتجنب المشاركة في النزاعات على خلفية زيادة دول الناتو لنفقاتها الدفاعية.

وقال فوتشيتش في تصريح لقناة “بينك تي في” التلفزيونية الصربية: “قلت ما يتحدث عنه الجميع، والكلمة الوحيدة التي تسمع هي الحرب، والبعض يقولون إنها هجينة، وآخرون يقولون إننا فيها”، مشيرا إلى أن هذا ما يقوله زعماء دول كبرى دون ذكر أسماء.

وأضاف: “لا يفكر أحد في استثمارات في الاقتصاد والطاقة، وأنه ستكون لدينا مشاكل مع الطاقة والحفاظ على السلام والاستثمارات وكل الأمور الأخرى، ولذلك علينا أن نبدي ضبط النفس ونتصرف بشكل عقلاني ونحافظ على السلام والاستقرار”.

وأعاد فوتشتيتش إلى الأذهان أن صربيا قد شاركت في الحروب في الماضي، وتكبدت خسائر هائلة، ودعا الشعب الصربي إلى “ألا يكون جزءا من الحرب هذه المرة ولا يشارك في النزاعات”.