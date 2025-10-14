أعلنت السلطات النرويجية، إغلاق سفارة فنزويلا في العاصمة أوسلو على مدى ثلاثة أيام، في خطوة مفاجئة جاءت بعد يومين من إعلان منح جائزة نوبل للسلام للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

وأوضحت الحكومة النرويجية أن القرار يأتي في إطار “مراجعة أمنية دبلوماسية مؤقتة”، دون الكشف عن تفاصيل أكثر حول طبيعة التهديدات أو الأسباب الكامنة وراء الإجراء، بحسب صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، الاثنين 13 أكتوبر 2025.

يُذكر أن ماريا كورينا ماتشادو هي من أبرز الوجوه المعارضة في فنزويلا، وقد صعدت بقوة في الساحة الدولية بعد فوزها بنوبل للسلام لعام 2025، حيث ناشدت المجتمع الدولي دعم الحريات والديمقراطية داخل بلادها. ومنحت نوبل لها تكريماً لنضالها ضد القمع والدفاع عن حقوق الإنسان.

وتُعتبر هذه الخطوة النرويجية استثنائية، إذ أن قطع العلاقات الدبلوماسية أو إغلاق بعثات مؤقتًا نادراً ما يتم دون إشارات أولية، وأثار القرار تساؤلات عن التوترات المحتملة بين أوسلو وكراكاس، خاصة في ظل التوترات السياسية التي تشهدها فنزويلا في السنوات الأخيرة.

ولم يُعرف بعد ما إذا كانت النرويج تخطط لتمديد الإغلاق أو اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً ضد السفارة الفنزويلية، أو ما إذا كان هذا الإجراء مرتبطًا بقرار منح الجائزة المثيرة للجدل أو رد فعل من الحكومة الفنزويلية. وتُعد خطوة إغلاق السفارة لفترة مؤقتة، التي من المقرر أن تبدأ على الفور، مؤشرًا على احتمالية وجود خلاف دبلوماسي بين الدولتين قد تتضح تفاصيله في الأيام المقبلة.