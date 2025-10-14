كشف تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية عن أن عام 2023 شهد إصابة شخص واحد من كل ستة أشخاص بعدوى بكتيرية مقاومة لمضادات الحيوية.

وحذر التقرير من ارتفاع مقاومة البكتيريا لمضادات الحيوية بنسبة تزيد على 40% لمجموعات من البكتيريا والمضادات الخاضعة للرصد بين عامي 2018 و2023، بمتوسط زيادة سنوية تتراوح بين 5% و15%.

وأشارت البيانات الواردة من أكثر من 100 دولة إلى أن زيادة مقاومة الأمراض لمضادات الحيوية الأساسية تشكل تهديدا متعاظما للصحة العالمية.

وسجل التقرير، الذي يصدر عام 2025، لأول مرة تقديرات لمقاومة 22 مضادا للحيوية تستخدم لعلاج التهابات المسالك البولية والجهاز الهضمي ومجرى الدم والسيلان. وركز على 8 أنواع بكتيريا شائعة تسبب هذه الالتهابات.

كما أظهرت التقديرات أن أعلى معدلات مقاومة لمضادات الحيوية موجودة في إقليمي جنوب شرق آسيا وشرق المتوسط، حيث تم الإبلاغ عن مقاومة مضاد واحد للحيوية من كل ثلاثة التهابات.

بينما في الإقليم الإفريقي، تم الإبلاغ عن مقاومة مضاد واحد من كل خمسة التهابات. وتتفشى المقاومة بشكل أكبر في المناطق التي تفتقر النظم الصحية فيها لقدرات التشخيص والعلاج.