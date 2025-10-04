افادت معلومات أن الفنان فضل شاكر سلّم نفسه للجيش اللبناني عند مدخل مخيم عين الحلوة.

واشارت الى ان قوة من استخبارات الجيش اللبناني تسلّمت الفنان شاكر في مخيم عين الحلوة بعد موافقته على تسليم نفسه للسلطات اللبنانية.

وأفادت معلومات mtv بأنّ فضل شاكر، ولأنّه محكوم من المحكمة العسكرية الدائمة غيابياً، بمجرد توقيفه يسقط الحكم الغيابي الصادر بحقه ويُحاكَم من جديد أمام المحكمة العسكرية الدائمة. ولفتت المعلومات أيضاً إلى أنّ هذا الحكم بعد صدوره، قابل للتمييز أمام محكمة التمييز العسكرية. ويمكن للنيابة العامة العسكرية التمييز ويمكن للمحكوم فضل شاكر تمييز الحكم بحال لم يكن لصالحه.

ويمكن للمحكمة العسكرية إخلاء سبيله في أي وقت في مرحلة محاكمته، وإخلاء السبيل هذا قابل للاستئناف أمام محكمة التمييز العسكرية من قبل النيابة العامة العسكرية.