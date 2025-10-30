أعلنت المدعية العامة في باريس لور بيكوا أن الشرطة الفرنسية أوقفت 5 أشخاص إضافيين على خلفية عملية السطو التي استهدفت قاعة أبوللو داخل متحف اللوفر في باريس، في 19 تشرين الأول الحالي، لترتفع حصيلة الموقوفين إلى 7 مشتبه بهم.

وقالت بيكوا، في تصريحات لقناة "آر تي إل" الفرنسية، إن أحد المشتبه بهم تم التعرف عليه من خلال تحليل الحمض النووي، بينما يعتقد أن آخرين قد يقدمون معلومات مهمة حول مجريات الجريمة.

ووصفت وسائل الإعلام الفرنسية المنفذين الأربعة للعملية بـ"الكوماندوز"، في إشارة إلى الاحترافية والسرعة التي نفذت بها السرقة، والتي استهدفت مجموعة مجوهرات نادرة تقدر قيمتها بنحو 102 مليون دولار.

وتضم المسروقات عقد ألماس وزمرد أهداه نابليون إلى الإمبراطورة ماري لويز، ومجوهرات تعود إلى الملكتين ماري أميلي وأورتنس من القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى تاج من اللؤلؤ والألماس للإمبراطورة أوجيني.

ووفق وكالات الأنباء الأجنبية، لا تزال معظم المسروقات مفقودة، باستثناء تاج أوجيني، الذي تم العثور عليه بحالة متضررة لكنه قابل للإصلاح، بعدما سقط أثناء فرار اللصوص.

وحتى الآن، ما زالت التحقيقات مستمرة في باريس وضواحيها، وسط توسع في نطاق الملاحقات الأمنية بحثا عن الكنز المفقود وأفراد العصابة المتبقين.