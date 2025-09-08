حجب النواب الفرنسيون، الاثنين، الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو بعد 9 أشهر فقط على توليه منصبه، بعد تصويت في الجمعية الوطنية دعا إليه رئيس الوزراء وخسره بفارق كبير.

وصوّت 364 نائباً لصالح حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لبايرو، وفق فرانس برس.

من جهتها، قالت رئيسة الجمعية يائيل برون-بيفيه، إنه "بناء على المادة 50 من الدستور، على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته".

فيما أفاد مصدر حكومي مقرب من بايرو، بأن رئيس الوزراء سيقدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون صباح الثلاثاء.

واعلن الإليزيه ان الرئيس ماكرون سيُسمّي رئيسًا جديدا للوزراء في الأيام المقبلة.