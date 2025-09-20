1:35 PMClock
دوليات
  • Plus
  • Minus

فرنسا تمنع رفع الأعلام الفلسطينية على المباني العامة

منعت وزارة الداخلية الفرنسية البلديات من رفع الأعلام الفلسطينية على المباني العامة قبل إعلان الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، مؤكدة في توجيهاتها أن “مبدأ الحياد في الخدمة العامة يحظر مثل هذه الممارسات”.

وأوضحت الوزارة أن أي قرار يتخذه رؤساء البلديات بهذا الشأن يجب أن يُحال إلى المحاكم، في وقت أعلن فيه عدد من رؤساء البلديات نيتهم رفع العلم الفلسطيني على مباني بلدياتهم الأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك قبيل إعلان فرنسا اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية يوم الاثنين المقبل خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o