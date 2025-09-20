منعت وزارة الداخلية الفرنسية البلديات من رفع الأعلام الفلسطينية على المباني العامة قبل إعلان الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، مؤكدة في توجيهاتها أن “مبدأ الحياد في الخدمة العامة يحظر مثل هذه الممارسات”.

وأوضحت الوزارة أن أي قرار يتخذه رؤساء البلديات بهذا الشأن يجب أن يُحال إلى المحاكم، في وقت أعلن فيه عدد من رؤساء البلديات نيتهم رفع العلم الفلسطيني على مباني بلدياتهم الأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك قبيل إعلان فرنسا اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية يوم الاثنين المقبل خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.