انقطاع التيار الكهربائي في لبنان، ليس استثناء عن الدول التي اجتاحها، نظام ايران في مشروع ما سُمِّي تصدير الثورة الاسلامية، بعد تولي المرشد آية الله الخميني مهام القيادة، خلفاً لشاه ايران رضا بهلوي في العام 1979، بل هو من ضمن هذه الدول، التي طالها نشر المليشيات المذهبية، وتعميم الفوضى واحلال الانقسامات المذهبية، وانتهاج الاغتيالات، وتعميم الفساد المالي والتسبب بالانهيار الاقتصادي وتفتيت المجتمعات فيها، تحت شعارات محاربة اميركا واسرائيل، وإن كان لبنان، بتعدد مكوناته الطائفية والمذهبية، جانب بعض تداعيات هذا المشروع المدمر.

بالامس اعلن عن انقطاع التيار الكهربائي عن بغداد والعديد من المحافظات العراقية، باستثناء اقليم كردستان، وفي سوريا لم يكن الحال افضل لدى سقوط نظام بشار الاسد وهروب ضباط الحرس الثوري والمليشيات الايرانية من سوريا نهاية العام الماضي، بعد سيطرة جبهة تحرير الشام والمعارضة، بل كان التيار الكهربائي في ادنى مستوياته، والآن اسفرت الجهود المبذولة بين دمشق ودول الجوار عن تحسن ملموس وزيادة مضطردة في منسوب التيار على المواطنين في مختلف المناطق السورية.

اما في الجزء اليمني الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية، الموالين لإيران، فحدِّث ولاحرج، باعتبار الخدمات الاساسية، من ماء وكهرباء، متردية الى حدود الانهيار الكامل والمواطنون يعانون الامرَّين، من انهيار مالي واقتصادي وتسلط المليشيات على مفاصل البلد ومقدراته.

ولذلك، لم يكن مستغربا ان يدّب الرئيس الايراني الصوت منذ ايام، للاعلان عن ان منسوب المياه في طهران وكافة ايران، وصل الى حدود عشرين بالماية فقط، وفصل الصيف مايزال في منتصفه، وقد تلجأ السلطات الى نقل قسم من سكان طهران الى مناطق اخرى، وبعدها بأيام تم الاعلان عن اغلاق جزئي للمدارس والمؤسسات العامة، لندرة المياه والطاقة الكهربائية، مع اتباع نظام ترشيد للمياه في ايران كلها.

بالعودة الى لبنان، الكل يعلم كيف اطلق حزب الله، يد الرئيس ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل وتياره «الاصلاح والتغيير»، لوضع اليد على مقدرات وزارة الطاقة لأكثر من عشر سنوات متتالية، وصرف مبالغ مالية طائلة، تقدر بعشرات مليارات الدولارات، ذهبت بمعظمها لمنفعتهما وجيوبهما والمقربين، كما هو معلوم للقاصي والداني. وبدل تحسين زيادة التغذية بالتيار للبنانيين، سلَّم الوزارة ومؤسسة الكهرباء مع نسبة صفر كهرباء، وادخل البلد كله في العتمة الشاملة، التي مايزال يعاني منها اللبنانيون حتى اليوم، مقابل تأييد بقاء سلاح الحزب الايراني، موضع الخلاف بين اللبنانيين حاليا، خارج سيطرة الدولة، ومهيمنا على القرار السياسي ومقدرات الدولة.

لا يخفى ما حلّ بهذه الدول جراء محاولات تصدير الثورة الاسلامية اليها، وتعميم سياسات التفرقة والانقسام المذهبي واشعال الحروب المذهبية والفتن فيها، واطلاق يد المليشيات المذهبية في نهب ثرواتها، وهيمنة النظام الايراني، التي الحقت الفوضى والخراب فيها، وهي التي كانت تنعم بالبحبوحة، ولديها موارد وثروات كبيرة، واصبحت من الدول المتدنية الدخل قياسا عما كانت عليه من قبل.

الآن، يقف لبنان امام فرصة فريدة، في العهد الجديد وحكومة الرئيس نواف سلام، لتنفيذ مقتضيات حصر السلاح بيد الدولة وحدها، تنفيذا لاتفاق وقف الاعمال العدائية والقرار 1701، وبدعم عربي ودولي ملحوظ، للخروج من تسلط سلاح الحزب والهيمنة الايرانية التي استباحت لبنان، لمصالحها مع الولايات المتحدة والغرب عموما، بالرغم من كل حملات التهديد والتخويف والتخوين، التي لن تجدي شيئا في تغيير موازين القوى القائم، وتعيد الامور الى ما كانت عليه قبل عملية طوفان الاقصى وسقوط نظام الاسد وخروج ايران من سوريا.

عمر الداعوق - اللواء