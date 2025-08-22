المركزية - وصف رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني رامز دمشقية في حديث خاص الى صوت لبنان وشاشة Vdl24 عملية تسليم السلاح في مخيم برج البراجنة في العاصمة بيروت والعائد الى حركة”فتح” بـ”الخطوة الاولى” وان كانت صغيرة الحجم، انما كبيرة في الدلالات والمعاني، سيما لجهة تنفيذ مضمون خطاب القسم ونص البيان الوزاري واتفاق الطائف، مشيرًا الى التسلمّ المسبق للقيمين على لجنة “الحوار اللبناني – الفلسطيني” مجموعة من اللوائح الخاصة بعملية سحب السلاح، مؤكدا استمرار عملية تسليم السلاح الفلسطيني لاسابيع عدة وستشمل المخيمات الفلسطينية كافة بدءًا من العاصمة بيروت الى الجنوب، سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني وذلك انفاذا لبنود القرار الدولي 1701.

وقال دمشقية: "تأتي عملية تسليم السلاح الفلسطيني نتيجة لقمة الرئيسين جوزف عون ومحمود عباس ولا علاقة لها بسلاح فصيل معين، وثمة التزام الفلسطيني جاد باستكمال مسار عملية تسليم السلاح كاملة".

ووصف أجواء اللقاءات مع ممثلي حركة “حماس” التي بدأت فصولها منذ مدة بـ”الايجابية”، آملا ركوبهم “القطار” والوصول الى خواتيم ناجزة.

وختامًا، اكد دمشقية على مشروعية ما اسماه بـ”حقوق المواطن الفلسطيني” غير المرتبطة بملف تسليم السلاح الذي هو قرار سيادي لبناني داخلي صرف، حيث يلتزم القيمون على الادارة المركزية المحلية مبدأ “نزع كل سلاح خارج عن الشرعية الوطنية”، لافتا الى اجراء لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني حوارا في ما خص اعطاء الفلسطينين المقيمين في المخيمات حقوقهم وتحسن مقومات العيش الكريم فيها املا في التوصل الى نتائج مرضية ”.