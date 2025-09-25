أمر الأمين العام للأمم المتحدة بفتح تحقيق استجابةً لرسالة تلقّاها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اشتكى فيها من "عمل تخريبي" أثناء مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة.

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، أن أنطونيو غوتيريش وجّه على الفور بإجراء تحقيقٍ دقيقٍ في الحوادث التي أشار إليها ترامب، والتي وصفها بأنها "سَبْتاج" (تخريب) خلال زيارته لمقر الأمم المتحدة يوم 23 أيلول.

وكان ترامب قد علِق لفترة وجيزة على سلّم متحرك لدى دخوله المقر للمشاركة في مناقشات "الأسبوع رفيع المستوى"، وعلّق لاحقًا على الحادث أثناء إلقائه كلمته أمام الجمعية العامة. كما تعطّل جهاز العرض النصي (التيليسوفلر) خلال خطابه.

