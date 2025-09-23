لفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80 بنيويورك إلى أنّ الفظائع في قطاع غزة تصل إلى آذان العالم أجمع، مشيرًا الى أنّه لم يجر الالتزام بتدابير محكمة العدل الدولية المتعلقة بقطاع غزة.

وأشار الى أنّ حجم الدمار في قطاع غزة غير مسبوق في أي صراع، مضيفًا: "لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني والتدمير الممنهج لمدينة غزة."

وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، مشيرًا إلى أن هناك تحديًا لأبسط القواعد الإنسانية في قطاع غزة من خلال استمرار المجاعة والإبادة الجماعية.

وأشار الى أنّ الذكاء الاصطناعي "يعيد كتابة البشرية" ويجب توجيهه نحو الصالح العام.

واعتبر أنّ الحد من ارتفاع حرارة الأرض لا يزال ممكنا لكن التحديات تتعاظم والفرص تتضاءل.