أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في غزة، اليوم، بأنه لا يوجد أي تغيير في المسار العملياتي الإسرائيلي بريا حتى هذه الساعة في عمق المدينة.

وأعلن إن هذه الليلة كانت الأعنف من حيث القصف الإسرائيلي على مدينة غزة، بالإضافة الى الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة".

وأشار الى ان القصف على مدينة غزة لم يتوقف منذ ساعات بمشاركة مروحيات إسرائيلية ومقاتلات، إلى جانب القصف المدفعي.

ولفت الى أنه على الأرض لا يوجد أي تقدم جديد للجيش الإسرائيلي باستثناء بعض الأحياء التي توغل في أطرافها منذ أسابيع مثل الزيتون والشجاعية، ولكنه لم يتعمق في مناطق مثل مخيم الشاطئ والرمال وتل الهوى، مشيرا الى أن إسرائيل تضغط على سكان غزة في الجزء الغربي من المدينة خلال القصف لدفعهم نحو الجنوب.