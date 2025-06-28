أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن “بعد ضربات واشنطن على المنشآت النووية الإيرانية “يمكن أن يكون جزء من اليورانيوم المخصب دمر لكن قد يكون تم نقل جزء منه”.

وأشار غروسي في تصريحات لقناة “سي بي إس” نيوز، إلى أنه “بعد مرور ما يقرب من أسبوع على الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، لا توجد أي معلومات عن موقع حوالي 900 رطل من اليورانيوم عالي التخصيب الذي تزعم إيران أنه أزيل قبل الهجوم”.

وأضاف: “لا نعرف أين يمكن أن يكون اليورانيوم الإيراني المخصب الآن”.

كما لفت إلى أن إيران “كان لديها برنامج نووي واسع وطموح وقد يكون جزء منه لا يزال قائما”، لافتا بأن إيران دولة متقدمة في التكنولوجيا النووية ولا يمكن محو هذا بعمليات عسكرية أو بدونها”.

وأكد غروسي أنه “لن يحل ملف إيران النووي بشكل نهائي بالعمل العسكري وسيكون علينا التوصل إلى اتفاق”.