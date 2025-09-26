أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن الوكالة لا ترصد أي مؤشرات على قيام إيران برفع مستوى تخصيب اليورانيوم في الوقت الراهن.

وقال غروسي في مقابلة مع قناة “روسيا-24”: “تعرّضت إيران لضربات استهدفت مواقع من بنيتها التحتية النووية، حيث كانت تجري أنشطة تخصيب اليورانيوم، ولا نرى في الوقت الحالي دلائل مباشرة على أن إيران تستعد لزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم”.

وأضاف: “من المستبعد أن تقدم السلطات الإيرانية على ذلك في ظل التوتر الدولي الراهن. لكن القدرات التقنية لديها متاحة؛ فالتخصيب يتم عبر مجمعات أجهزة الطرد المركزي. بعض هذه الأجهزة دُمّر، فيما بقيت أخرى سليمة في منشآت أخرى، ما يعني أن لدى إيران إمكانية من الناحية النظرية لمواصلة التخصيب”.

المصدر: روسيا اليوم