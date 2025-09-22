أقر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، بأن المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي تمر "بمرحلة فاصلة صعبة"، لكنه اعتبر على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة أن "التوصل إلى حل دبلوماسي لا يزال ممكنا".

وقال في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "من المؤكد أنها مرحلة فاصلة صعبة جدا"، وذلك بعدما هددت طهران السبت بتعليق تعاونها مع الوكالة الأممية في حال إعادة فرض العقوبات عليها.

وأضاف: "المهم أن التواصل مستمر"، لافتا إلى أنه يعتزم لقاء وزير الخارجية الإيراني.

وأشار إلى أنّ اجتماعات أخرى ستُعقد "ربما خلال الأسبوع".