في موقفٍ لافت من أحد أكبر المؤيدين لإسرائيل في الادارة الاميركية، أكد السيناتور الأميركي ليندسي غراهام أن الحفاظ على طابع اسرائيل اليهودي والديمقراطي يتطلب حلاً مع الفلسطينيين قائماً على دولتين عندما تتوفر الظروف الأمنية المناسبة.

وحذر، في مقابلة مع صحيفة جيروزالِم بوست، من أن أي بديل آخر سينتهي إما بإنهاء الطابع اليهودي لإسرائيل أو بترك ملايين الأشخاص بلا حقوق دائمة، مما سيؤدي إلى عزل تل ابيب.

ورأى غراهام ان الحلّ يجب ان يزاوج بين القوة العسكرية وأفق سياسي موثوق يبدأ بالقضاء على حماس إذا رفضت نزع سلاحها، كما الضغط على حزب الله للتخلي عن أسلحته الثقيلة، ثم إعادة إعمار غزة بشركاء مثل السعودية والإمارات وتغيير في المنظومة التعليمية، كل هذا يترافق مع ضمانات أمنية لإسرائيل.

واشار غراهام إلى أن هذه الخطوات ستمهد لتوسيع اتفاقيات التطبيع، بما في ذلك اتفاق محتمل بين إسرائيل والسعودية متوقعا أن يتحقق بحلول مايو 2026.