استهدفت مسيّرة إسرائيلية محيط منزل في حي أبو لبن في عيتا الشعب سقط جراءها المواطن محمد قاسم وهو من أوّل العائدين إلى البلدة حيث شيّد منزلاً وافتتح محلاً.

واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الغارة أدت إلى سقوط شهيد.

وأفيد بأن الضحية هو مدني كان قد عاد إلى بلدته منذ فترة، ويُدعى محمد قاسم.

هذا وألقت مسيرة اسرائيلية قنبلة بالقرب من حفارة بين عيناثا وكونين في قضاء بنت جبيل.

وحلق الطيران الحربي المسير على علو منخفض فوق بلدات النميرية ، تفاحتا وكوثرية السياد.

وأفيد مساء اليوم عن استهداف مباشر بصاروخ أرض - أرض لغرفةً سكنية في محيط جبانة بلدة دير كيفا، بين المنازل، ما أسفر عن وقوع إصابات لم تُحدد بعد طبيعتها أو عددها بدقة.

وقد توجهت فرق الإسعاف فورًا إلى المكان لمتابعة الوضع ونقل الجرحى إن وُجدوا.

في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه قام باستهداف مستودع أسلحة لحزب الله في دير كيفا.