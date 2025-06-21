نفذت طائرة مسيّرة إسرائيلية، بعيد منتصف الليلة الماضية الجمعة، غارة بصاروخ موجه استهدفت غرفة معدّة كمحل لبيع الأسماك (مسمكة) تقع في محيط ميناء الناقورة، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في الغرفة ومحتوياتها.

على الاثر، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، “هاجمت قطعة بحرية لسلاح الجو الليلة الماضية مبنى عسكريًا تابعًا لقوة الرضوان في حزب الله في منطقة الناقورة في جنوب لبنان. لقد تم تجريم المبنى بناء على معلومات استخبارية تم الحصول عليها في اعقاب تحقيق مع احد عناصر حزب الله قبل عدة أسابيع حيث استخدمت قوة الرضوان هذا المبنى للدفع باعتداءات إرهابية ضد مواطني إسرائيل ويشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان". وأكد أدرعي أن "جيش الدفاع سيواصل العمل لإزالة اي تهديد على مواطني دولة إسرائيل".

كما أقدم الجيش الإسرائيلي ليل أمس على نقل الجرافة التي سبق أن استولى عليها إلى داخل الأراضي اللبنانية، وتحديدًا في منطقة كرْكزان شمال شرق ميس الجبل. وقد عمل الجنود على إنشاء خندق وساتر ترابي كبير حول الجرافة.

واليوم، استعاد الجيش اللبناني هذه الجرافة.

الى ذلك، منع شبان من السلطانية دورية تابعة لقوات اليونيفيل من اكمال تحركها وذلك لعدم وجود الجيش اللبناني معها.

صورة نشرها ادرعي: