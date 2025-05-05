شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، سلسلة غارات استهدفت محلة الشعرة، المتاخمة لبلدة جنتا البقاعية، في جرود السلسلة الشرقية عند الحدود اللبنانية السورية.

وأفاد إعلام إسرائيلي بأن سلاح الجو يشن غارات ضد بنية تحتية لحزب الله في لبنان قرب الحدود السورية.

والى ذلك، سجل تحليق مستمر، وعلى علو مخفوض، للطيران الحربي الاسرائيلي فوق سهل البقاع.

كما استهدفت مروحية معادية بيوتاً جاهزة في بلدة طيرحرفا.

وسجل لاحقا ثلاث غارات على بلدة طير حرفا: غارتان اثنتان من مروحيات والثالثة مسيرة على غرف جاهزة في وسط البلدة.

وافيد بأنه بعد الغارات على بلدة طيرحرفا، تشهد قرى القطاع الغربي اطلاق القنابل المضيئة المعادية وتحليقا مكثفا للطيران المروحي.