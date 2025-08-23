نفذت طائرات "إف 16" العراقية ضربة جوية استهدفت وكرا لعناصر داعش قتل فيها جميع الإرهابيين وجرى تدمير أسلحة ومعدات وأجهزة اتصالات كانت بداخله في إحدى المناطق شرقي محافظة صلاح الدين، 180 كلمترا شمالي بغداد.



وذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة في بيان: "استمراراً للعمل التعرضي الأمني الذي تقوم به قواتنا المسلحة في الخلاص من بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية وبجهد استخباري وفني مميز لقيادة العمليات المشتركة تم رصد مضافة بداخلها مجموعة إرهابية في وادي الشاي ضمن قاطع شرق صلاح الدين".

وذكرت أن "طائرات إف 16 نفذت ضربة جوية ناجحة استهدفت هذا الوكر المهم بعد إكمال جميع المتطلبات وتحديد الهدف مما أدى إلى مقتل جميع العناصر الإرهابيين وتدمير أسلحة ومعدات وأجهزة اتصالات كانت بداخله".

وشددت على أن "القوات الأمنية مستمرة في ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة الذين لا مكان لهم على أرض العراق".