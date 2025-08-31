نفّذ الجيش الإسرائيلي اعتداءً جديداً على جنوب لبنان، قُبيل كلمة مرتقبة لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، ظهر اليوم، سيتطرّق فيها إلى التطورات الميدانية والسياسية ومسار الورقة الأميركية واتفاق وقف إطلاق النار.

وصباح اليوم، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مرتفعات منطقة علي الطاهر، قضاء النبطية، وهي منطقة جرى استهدافها مرات عديدة في الآونة الأخيرة. كما يحلق الطيران المسير على مستوى منخفض في اجواء الجنوب.

وأظهرت مشاهد حزاماً ناريّاً متزامناً على مرتفعات علي الطاهر ومحيطها. وتحدثت مصادر ميدانية عن أن عدد الغارات تجاوز الـ8، وقد أسفرت عن أضرار على طريق كفرتبنيت - الخردلي، وعمل الجيش على إعادة فتح الطريق بعد انقطاعها جرّاء الغارات الإسرائيلية الأخيرة عالى منطقة علي الطاهر.

وألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات ورقية فوق بلدة عيتا الشعب الحدودية، متوعّدة السكان بعقوبات مباشرة في حال تعاونهم مع "حزب الله".

وجاء في المنشورات: "تحذير! سنواصل العمل ضد كل من يعمل على إعادة بناء بنى تحتية إرهابية لصالح حزب الله في قرى الحدود. لقد أعذر من أنذر، حزب الله يواصل تقويض أمنكم ويعرضكم للخطر".

المنشورات حملت أيضاً صورة الحاج محمد حسين قاسم من بلدة عيتا الشعب، الذي قضى شهيداً قبل أسبوع إثر استهدافه بغارة إسرائيلية من مسيّرة، في رسالة مباشرة أرادت تل أبيب من خلالها تكريس التهديد وربطه بالواقع الميداني.

وأفادت المعلومات عن سقوط صاروخ على طريق درب القمر في ميفدون دون أن ينفجر بعد أن استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الأحد، طريق ميفدون بواسطة صاروخ موجه من دون انفجاره. وأظهرت صورة الصاروخ بعد سقوطه حيث خرق الأرض مكانه بينما بقي هيكله على حاله.

ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية قرب جبانة بلدة راميا - في جنوب لبنان، وظهرا ذكرت المعلومات الميدانية أن الحادثة لم تسفر عن سقوط إصابات.

إسرائيل: وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو يشن حاليا سلسلة غارات على جنوب لبنان، وتابعت: الغارات استهدفت مقرا تحت الأرض تابعا لحزب الله سبق أن تعرّض لهجوم وكان يجري إعادة ترميمه.

في السياق، أشار الجيش الإسرائيلي في بيان، إلى أنّ “الغارات على جنوب لبنان أعقبت رصد نشاط عسكري لحزب الله في الشقيف”. وأضاف: “قصفنا البنية التحتية في موقع لحزب الله تحت الأرض في جنوب لبنان تم تحديد نشاط عسكري فيه”، لافتاً إلى أنّ “النشاط العسكري لحزب الله في الشقيف يشكّل خرقاً للتفاهمات مع لبنان”. كما أكّد الجيش الإسرائيلي “مواصلة العمليات العسكرية في جنوب لبنان لإزالة أي تهديد”.

وبدوره كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة “X”: “أغارت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو قبل قليل على بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان ومن بينها بنى تحتية تحت أرضية في موقع تابع لمنظمة حزب الله في منطقة الشقيف حيث تم رصد أنشطة عسكرية داخله”.

وتابع: “وجود هذا الموقع والنشاط فيه يُشكلان خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وختم: “الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل على إزالة أي تهديد عن إسرائيل”.

سبق ذلك استهداف منزل ليلاً في بلدة عيتا الشعب الحدودية.

وكان الطيران الإسرائيلي المسيّر قد حلّق بكثافة فوق بلدات أرنون، يحمر الشقيف، حبوش، عربصاليم، إقليم التفاح وجبل الريحان، مساء أمس السبت.