أفادت مصادر "العربية" بوقوع انفجارات عنيفة هزت العاصمة اليمنية صنعاء جراء تنفيذ الطائرات الأميركية، اليوم الاثنين، 3 غارات "عنيفة" على مواقع للحوثيين جنوبي صنعاء.

وأضافت مصادرنا أن 4 غارات أميركية استهدفت معسكر "براش نقم" في صنعاء.

كما أفادت المصادر بوقوع 3 غارات أميركية أخرى استهدفت مخازن أسلحة للحوثيين في حرف سفيان بعمران.

وشهدت ثكنات ومواقع حوثية بمديرية مقبنة غرب تعز، أمس الأحد، تنفيذ الطائرات الأميركية غارات عدة.

وتواصل الولايات المتحدة شن غارات شبه يومية على الحوثيين في اليمن منذ 15 مارس الفائت.

واستهدفت غارة أميركية، السبت، ناقلة حوثية محملة بعتاد حربي في صرواح بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، وفق مراسل العربية/الحدث.

كما ذكرت مصادر العربية/الحدث، أن 5 غارات أميركية عنيفة استهدفت مواقع للحوثيين في جنوب صنعاء.

وذكرت مصادرنا أن غارات أميركية استهدفت معسكر الأمن المركزي ومنازل قادة حوثيين في صنعاء.