استهدف الطيران الأميركي، مواقع للحوثيين في الحديدة ومأرب وصنعاء.

وذكرت مصادر العربية/الحدث، أن الغارات الأميركية استهدفت محطة اتصالات للحوثيين في برع بالحديدة.

كما استهدفت 11 غارة أميركية مواقع الحوثيين في مديرية العبدية ومجزر بمأرب.

وطال أيضاً قصف أميركي منزل في شمال مأرب يعتقد بوجود عناصر حوثية فيه.

ويحلق طيران أميركي مكثف فوق العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية.

ومنذ منتصف مارس/آذار2025، أعلن الحوثيون استئناف الهجمات البحرية على السفن التجارية في البحر الأحمر "تضامنا مع غزة"، وفق تعبير الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران، بعد تعليق دام أشهرا.

في المقابل، استأنفت الولايات المتحدة شن غارات مكثفة على عدة محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين شمال وغربي اليمن، مؤكدة أنها لن تتهاون في وجه تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.