المركزية- صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:



"تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

خديجة أحمد حمّود (مواليد عام 1985، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 2-8-2025، منزلها الزّوجي الكائن في محلّة الزّاهرية – طرابلس، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة السّويقة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم: 423387-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات".