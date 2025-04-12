في إنجاز جديد للعلم، أشارت دراسة جديدة من جامعة أوتاغو في نيوزيلندا إلى أن النظر في العينين ربما يُساعد الأطباء يوما ما على اكتشاف علامات الخرف قبل وقت طويل من بدء فقدان الذاكرة.

فقد قالت الدكتورة آشلي باريت-يونغ، أستاذة علم النفس بجامعة أوتاغو وباحثة رئيسية في الدراسة، إن شبكية العين متصلة بالدماغ، بحسب ما نشره موقع Money Control".

كما أوضحت أن الشبكية هي الطبقة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين، وهي جزء من الجهاز العصبي المركزي، أي أنها مرتبطة مباشرة بالدماغ. لهذا السبب، يُمكن أن تعكس التغيرات في شبكية العين ما يحدث في الدماغ، بما يشمل العلامات المبكرة لأمراض مثل الزهايمر.

الأوعية الدموية في العين

وأضافت أن الأوعية الدموية الصغيرة في العين يمكن أن تحمل دلائل مهمة، إذ يمكن لها أن تُظهر علامات مبكرة للتلف الذي يمكن أن يكون مرتبطا بالخرف.

أيضا لاحظت أن الشرايين الضيقة والأوردة الواسعة تكون أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين يعانون من علامات شيخوخة الدماغ.

وأشارت إلى أن فحص العين سيكون أداة للكشف المبكر عن الخرف، إذ أوضحت أن الاختبارات المعرفية غالبا لا تستطيع التنبؤ بالمرض، وإنما تدل عليه بعد ظهور الأعراض، كما أن فحوصات الدماغ، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي، باهظة الثمن.

من ناحية أخرى، تتميز فحوصات الشبكية بالسرعة وعدم التدخل الجراحي وسهولة الوصول إليها.

وأكدت أن الأوردة الدموية (الأوردة الدقيقة في العين) الأكثر اتساعا ظهرت في العديد من علامات التحذير، مما يجعلها مجالًا جديدًا يجب مراقبته عن كثب.

لا تقلقوا

يشار إلى أن الدراسة أكدت أنه لا يوجد ما يدعو إلى الذعر، حيث لا تعني نتائج الدراسة أن فحص العينين القادم لأي شخص يمكنه التنبؤ بالخرف حتى الآن.

وأوضحت أنه لا يمكن التنبؤ بحالة الدماغ في المستقبل من خلال فحص العين، فعلى الرغم من أن النتائج واعدة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل استخدامها في التشخيص العملي.

إلى ذلك، شددت على أن صحة العيون تعني أكثر من مجرد رؤية جيدة، حيث يمكن أن تصبح العناية بصحة العينين جزءًا من كيفية حماية المخ أيضًا.