خاص

المركزيةـ مع عودة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى بيروت اثر مشاركته في اعلان قداسة المطران اغناطيوس مالويان في الفاتيكان، توقعت مصادر سياسية مطلعة لـ"المركزية" ان يكثف اتصالاته ولقاءاته مع الرؤساء في شأن تطورات المرحلة والخطوات المفترض تنسيقها بين المقار الرئاسية الثلاثة لاتخاذها، لا سيما ما يتصل بملف التفاوض مع اسرائيل المطلوب من لبنان بإلحاح، لمواكبة مرحلة ما بعد اتفاق غزة،اذ من غير الجائز ان يبقى خارج التسويات التي تنخرط فيها مجمل دول المنطقة.

وتؤكد المصادر ان الرئيس عون سيستأنف الاتصالات واللقاءات اعتبارا من يوم غد، ذلك انه أبلغ بوجوب الاسراع في بت هذا الملف الذي عرض تفاصيله مع رئيس الحكومة نواف سلام يوم الجمعة الماضي قبل سفره الى الفاتيكان ،ويبقى ان يستكمل البحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتشير الى ان واشنطن عازمة على اصدار حزمة من العقوبات القاسية على كل من لا يتعاون او يعرقل هذا المسار،مرجحة فرضها قبل نهاية الشهر الجاري، وقبيل وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى الى بيروت.