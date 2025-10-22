المركزية- مع ان الملفات الساخنة الأمنية منها والسياسية لا سيما التفاوض مع اسرائيل والتحذيرات الاميركية من مغبة عدم حصر السلاح بيد الدولة سريعاً ما زالت تظلل المشهد اللبناني الداخلي، الا ان الاستحقاق الانتخابي بدأ يتصدر الأولويات تدريجياً، في ظل موقف حاسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اكد فيه على مسلمتين اساسيتين، اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووجوب مشاركة المنتشرين فيها، وفي ضوء معلومات عن ادراج مشروع القانون المعجّل الذي قدمه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي لإلغاء اقتراع المغتربين لستة نواب فقط على جدول أعمال الجلسة التي تلي جلسة الخميس المقبل.

ووسط ترقب حذر لتنفيذ بنود اتفاق غزة ومدى صلابته بفعل القلق من احتمال تراجع رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو عنه، ما يفسر حركة الموفدين الاميركيين الكثيفة في اتجاه تل ابيب التي يزورها وزير الخارجية ماركو روبيو غداً، يتابع المسؤولين اللبنانيون الاوضاع بدقة ، وقد حضرت مجمل الملفات هذه اليوم في قصر بعبدا وفي السراي وصولا الى الفاتيكان.

لعدم تكرار الاخطاء: وفي السياق، دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله ، وفداً من الأحزاب الشبابية والمنظمات الطلابية في لبنان، الى الخروج من الخلافات التي أوصلت لبنان إلى ما وصل اليه، "فاقتصاد لبنان في الماضي كان من اقوى الاقتصادات في العالم، وكذلك عملته الوطنية، والانحدار الذي وصلنا اليه، نحن من يتحمل مسؤوليته، وعلينا أن نأخذ العبر مما حصل، كي لا نكرر أخطاء الماضي".

الطلب الى الحكومة: الى ذلك، وعشية جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا غدا ليس ملف الانتخابات مدرجا على جدول اعمالها المؤلف من 40 بندا معظمها اقتصادي ومالي، استقبل الرئيس عون النواب الموقّعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين. وقال النائب غسان حاصباني باسم الوفد : جئنا إلى فخامة رئيس الجمهورية وتداولنا معه في ضرورة معالجة الخلل القائم في قانون الانتخابات النيابية الحالي، ولا سيّما في ما يتعلّق بحق اللبنانيين المنتشرين حول العالم بالمشاركة في العملية الانتخابية من خلال التصويت للنواب في دوائر نفوسهم. وقد تمنّينا على فخامته الطلب من الحكومة المبادرة، وبأسرع وقت، إلى إعداد وإرسال مشروع قانون عاجل بمرسوم إحالة إلى مجلس النواب لتصحيح هذا الخلل، خصوصاً بعد أن كانت الحكومة نفسها قد أشارت سابقاً إلى الغموض والالتباس القانوني الذي يعتري النص الحالي، لا سيّما في ما يتعلق بتوزيع المقاعد الستة المخصصة للمغتربين على القارات. وانطلاقاً من حرصنا على إنجاز الاستحقاق الدستوري في موعده وبشكلٍ شفاف ومتوازن، نناشد فخامة الرئيس تبنّي هذه القضية الوطنية المحقة، لما تمثّله من خطوة أساسية في إعادة الحق إلى اللبنانيين المنتشرين في العالم بالمشاركة في تقرير مصير وطنهم، ولا سيّما أن قسماً كبيراً منهم اضطر إلى مغادرة لبنان قسراً نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية الصعبة. إنّ اللبنانيين المنتشرين حول العالم يشكّلون ركيزة أساسية من ركائز الوطن، ولهم دور محوري في دعم اقتصاده واستقراره، كما أنّ لهم الحق الكامل في المشاركة بتحديد مستقبلهم ومستقبل بلدهم عبر صناديق الاقتراع. من هنا، ندعو فخامة رئيس الجمهورية إلى مواصلة جهوده الوطنية وحثّ الحكومة على تحمّل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق، والمبادرة فوراً إلى إحالة مشروع القانون المعجّل إلى مجلس النواب، تأكيداً على مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين، وصوناً لحقهم بالمشاركة في صنع القرار الوطني."

مسلمتان: وقال رئيس الجمهورية لوفد النواب: من حق المنتشرين اللبنانيين بأن يكون لهم الدور التشاركي مع اللبنانيين المقيمين في القرار السياسي اللبناني من خلال صندوق الإقتراع ومتمسكون بمسلمتين اساسيتين؛ اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووجوب مشاركة المنتشرين فيها.

الحرمان من الحق: بدوره، أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من روما ان "كلّنا واحد، وجميعنا نعمل من أجل خدمة لبنان وإعادة إعماره والسلام فيه، والتفاهم والمفاوضات الدبلوماسية والسياسية"، مشددًا على أهمية دور المغتربين، قائلاً إنّه "لا يمكن أن يقتصر على مطالبتهم بمساعدة بلدهم، في حين يُحرَمون من حقهم باختيار نوابهم المئة والثمانية والعشرين".

تأجيل؟ انتخابيا ايضا، استقبل رئيس الحكومة نواف سلام الذي اعلن اليوم ان " حزب الله يجب أن يتخلى عن الجناح العسكري وان يكون حزباً سياسياً فقط، النائب غسان سكاف الذي قال بعد اللقاء "بحثنا بعدة مواضيع منها الانتخابات النيابية واقتراح تأجيل الانتخابات الى 15 تموز المقبل ليتسنى للمغتربين أن يأتوا الى لبنان للمشاركة في الاقتراع، خاصة وأنه تلوح في الأفق تسوية لألغاء النواب ٦ في الاغتراب وتصويت المغتربين لـ128 نائبا في مقر إقامتهم في الخارج".

اورتاغوس: على الصعيد الأمني، وعلى وقع استمرار تحليق المسيرات الاسرائيلية بكثافة في الاجواء اللبنانية، كشف مصدر سياسي رفيع لقناة "mtv" عن أن الاجتماع المقبل لـ”الميكانيسم” سيُعقد على الأرجح يوم الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى احتمال مشاركة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس فيه. وأوضح المصدر أن فكرة "تطعيم" الآلية بعناصر مدنية، استنادًا إلى نموذج مشاركة أورتاغوس والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، لم تلقَ حتى الآن استحسانًا لدى بعض المسؤولين اللبنانيين، حرصًا على الحفاظ على الطابع العسكري لاجتماعاتها، وهو ما يُتوقع أن ينعكس في الجلسة المقبلة.

تحذير: ليس بعيدا، حذر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج من "زج لبنان في أتون حرب جديدة قد لا تشبه الحرب السابقة بسبب تصرفات حزب الله وتصريحاته المتكررة بعدم تسليم السلاح"، مطالباً الحكومة بـ "موقف واضح وصريح"، وقال: "لبنان اليوم تحت مراقبة دولية غير راضية عما يجري واعتداءات اسرائيلية يومية". أضاف في حديث اذاعي "هناك خياران إما العودة الى تصعيد وإما استقرار وعلى الدولة حسم الجواب فأي تمييع الأمور قد يدفعنا نحو الاسوأ".

غارات: ميدانيا، نفذت مسيّرة اسرائيلية قرابة الثامنة والربع من صباح اليوم غارة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية على طريق الجبانة القديمة في بلدة عين قانا في منطقة اقليم التفاح، ما أدى الى مقتل الشاب عيسى احمد كربلا ( هادي). كربلا اوصل ابنه علي الاكبر (6 سنوات) الى مدرسة المهدي في كفرفيلا وهو طالب فيها في الصف الاول ابتدائي، وعاد لزيارة ضريح ابنه مهدي في جبانة البلدة (والذي قضى منذ اشهر قليلة بحادثة مؤسفة)، عندما اطلقت باتجاهه مسيرة معادية صاروخاً، وهي كانت تحلق منذ ساعات الصباح الاولى في اجواء المنطقة، مما ادى الى مقتله على الفور، واشتعال النيران بالدراجة.

قائد في الرضوان؟ ونشرت رئيس قسم الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي ونائب قائد وحدة المتحدث باسم الجيش، كابتن إيلا عبر حسابها على منصة "اكس" أنّ "في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وبتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية، أغار سلاح الجو التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي على عيسى أحمد كربلا، قائد فصيل في قوة الرضوان في منطقة عين قانا، وقام بتصفيته". وأضافت: "كان ضالعًا في نقل وسائل قتالية داخل لبنان وسعى إلى دفع مخططات ضد دولة إسرائيل. أنشطته شكّلت خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان". وختمت: يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي عملياته لإزالة أي تهديد ولحماية أمن دولة إسرائيل.

رفع الجاهزية: في المقابل، تفقد رئيس الأركان الاسرائيلي، إيال زامير، مناورة للفرقة 91 في الحدود الشمالية.وقال للعسكريين، "إلى جانب استمرار العمل العملياتي، وإحباط التهديدات، والحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة، عليكم العودة للتدريب ورفع الجاهزية للحرب في جميع القطاعات".

روبيو في اسرائيل: اقليمياً، اعلنت الحكومة الإسرائيلية ان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيزور إسرائيل اعتباراً من يوم غد الخميس. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن مسؤولين في إدارة ترامب ان ثمة قلقاً داخل الإدارة الأميركية من احتمال تراجع نتنياهو عن اتفاق غزة.