عقدت لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، اجتماعاً الأربعاء في رأس الناقورة في جنوب لبنان، حيث حضر للمرة الأولى، رئيس اللجنة الجديد الذي خلف مايكل ليني، ضمن الآلية الأميركية التي تقضي بتغيير الرئيس كل ستة أشهر.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أكثر من شهر على الاجتماع الأخير في 7 أيلول الماضي الذي عقد بحضور المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس.

وبينما لم يصدر بيان رسمي عن الاجتماع، فقد وصفته مصادر مطلعة بـ«الروتيني»، مشيرة إلى أنه تم خلاله «عرض التقرير الأول الذي سبق أن عرضه قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمام الحكومة الأسبوع الماضي».

وفي حين من المتوقع أن يعقد لقاء في الساعات المقبلة بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام للبحث في آخر التطورات وكيفية انعكاس اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على لبنان، بحسب ما تقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، يبدي الرئيس عون ارتياحه لمسار الأمور حتى الساعة، و«يبدو مطمئناً لعدم عودة الحرب الإسرائيلية وفق معطيات داخلية وخارجية»، بحسب ما نقل عنه الوزير السابق مروان شربل الذي التقاه الأربعاء.

ويقول شربل لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن موقف الرئيس عون الذي تحدث فيه عن عدم قدرة لبنان أن يعاكس المسار الذي بدأ في المنطقة بدّل في المزاج اللبناني كما نظرة الخارج إلى لبنان»، مضيفاً: «مع العلم أن الرئيس عون لا يزال ملتزماً بما سبق أن أعلنه في اليوم الأول لانتخابه، وهو على قناعة بأن الأمور تسلك طريقها الصحيح وإن أخذت بعض الوقت».

وعن مسار التفاوض الذي تحدث عنه الرئيس عون قبل يومين، قال شربل: «بعد اتفاق غزة بدأت الأمور تأخذ مساراً مختلفاً، وكلام الرئيس عون حول التفاوض لحلّ الأمور العالقة يعكس هذا الأمر»، مضيفاً: «لكن مما لا شك فيه أن هذا المسار يحتاج إلى بعض الوقت، والمطلوب أولاً وقف الانتهاكات الإسرائيلية ليبنى على الشيء مقتضاه، وليتم البحث بآلية التفاوض».

وأعلن شربل بعد اللقاء أنه بحث مع الرئيس عون مسألة التفاوض لحل المواضيع الأساسية، على غرار ما حصل في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الذي تم برعاية أميركية وأممية، وقال: «هذا الموقف يؤسس في رأيي لمرحلة جديدة من العمل لتكريس السيادة الوطنية على كل الأراضي اللبنانية».

