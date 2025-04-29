أعلنت شركة (آر إي إي) المشغّلة لشبكة الكهرباء في إسبانيا صباح اليوم الثلاثاء، أنّها تمكّنت من إعادة التيّار إلى ما يقرب من 90% من أراضي البرّ الرئيسي للبلاد بعدما انقطعت الكهرباء عن أنحاء واسعة من شبه الجزيرة الإيبيرية، بحسب “فرانس برس”.

وقالت الشركة إنّه بحلول الساعة الرابعة صباحا (الثانية ت غ) عاد التيار الكهربائي بنسبة 87,37 بالمئة.

وكان الانقطاع بدأ ظهر الإثنين في الساعة 12:33 (10,33 ت غ). ولم يتّضح حتى الآن سبب هذا الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي، لكنّ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكّد مساء أمس، أنّ حكومته “لا تستبعد” أيّ فرضية.

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحافي إنّه “يجري تحليل كل الأسباب المحتملة، وأنا أصرّ على ذلك، من دون استبعاد أيّ فرضية أو أيّ احتمال”.