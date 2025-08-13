صدر عن وزارة الصحة بيان، حول لدغات الافاعي والامصال المضادة في لبنان، وفيه :"حرصا على سلامة المواطنين وتعزيز الوعي الصحي حول كيفية التعامل مع لدغات الافاعي في لبنان، لا سيما السامة منها، يهم وزارة الصحة العامة أن تنبه الى ما يلي:

-في حال التعرّض للدغة أفعى، يُنصح بالتوجّه فورًا إلى أقرب مستشفى حكومي لتقييم حاجة المصاب الى تلقي الامصال المضادة للدغات الافاعي.، علما ان الطاقم الطبي يعرف الإجراءات اللازمة لاحالة المريض الى اي مستشفى آخر عند الضرورة .

- ان الامصال المضادة للدغات الافاعي متوافرة في الوزارة لمعالجة الحالات الحرجة، بالاضافة الى توافرها في العديد من المستشفيات الحكومية والخاصة في مختلف المناطق اللبنانية. كما أن الدواء متوافر ايضا لدى قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) في الناقورة، والتي تدعم الوزارة عند حدوث أي نقص. كذلك، تتوافر الامصال من خلال الدراسة السريرية التي تجرى في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت (AUBMC) بالتعاون مع مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن نحو 70 في المئة من أنواع الأفاعي في لبنان غير سامة ولا تتطلّب سوى علاج للعوارض دون الحاجة لمضاد السموم.

اخيرا، تدعو وزارة الصحة العامة جميع المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات وتداول أخبار غير دقيقة، لما قد تسببه من حالة ذعر بين الناس، وسوء استخدام للأدوية المخصّصة للحالات الطارئة.