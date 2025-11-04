المركزية - قبل أيام من الانتخابات البرلمانية العراقية التي ستجري في 11 تشرين الثاني، تشهد البلاد إجراءات أمنية مشددة لتأمين سير العملية الانتخابية بسلاسة وهدوء. وتأتي هذه الإجراءات في ظل أجواء تنافس انتخابي محتدم، حيث تسعى القوى التقليدية إلى الحفاظ على مواقعها السياسية عبر حملات تعبئة مكثفة، بينما تعمل قوى جديدة على كسر احتكار المشهد والبحث عن فرص حقيقية في المشهد البرلماني المقبل. فكيف يبدو المشهد عشية الانتخابات، خاصة في ظلّ غياب التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر عنها، بعدما أعلن سابقا مقاطعته بعدم الترشح ومشاركة أنصاره في الاقتراع؟ وهل سيتراجع النفوذ الايراني في ظل التغييرات التي تشهدها المنطقة؟ وماذا عن الصراع الاميركي- الايراني في العراق وتأثيره على مجرى الانتخابات ونتائجها؟

مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية، الدكتور سامي نادر يؤكد لـ"المركزية" ان "التوقعات تشير الى تراجع النفوذ الايراني في العراق نتيجة تراجعه في الاقليم ككل، وبالتالي الضغط الاميركي وتعيين مبعوث أميركي جديد، ما يدلّ على إعادة التركيز الاميركي وعودة العراق ليس فقط الى دائرة الاهتمام الاميركي ولكن أيضًا إلى دائرة الاهتمام المُركَّز لأنه يبقى نقطة التوازن في الشرق الاوسط ككل. وكان رئيس الجمهورية كميل شمعون يقول "من أراد أن يعلم ما يحصل في المنطقة ولبنان عليه ان يراقب ما يحصل في العراق"، لأنه محور التوازنات. لذلك تتجه الانظار الى العراق راهناً".

ويضيف: "هذا بالنسبة الى التوقعات، أما المعطيات المؤكدة، فمن الملاحظ ان الاميركيين يضعون اهتماما أكبر في العراق، بدليل تعيين الموفد الأميركي مارك سافايا، بالإضافة الى إنجازات عملية ميدانية منها توقيع اتفاق بين تركيا والعراق في شأن تدفق مياه دجلة والفرات. وهذا أمر استراتيجي مهم وقضية اولى بالنسبة للعراق، لم تكن لتتم لولا رعاية أميركية ودفع أميركي لمحاولة تثبيت عراق خارج النفوذ الايراني".

ويتابع: "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يقول أن المطلوب اليوم أيضًا تفكيك جميع الميليشيات الايرانية، كما هو مطلوب من لبنان أيضًا. ويعتبر السوداني ان هذا الامر لا يمكن ان يتم قبل الانسحاب الاميركي. لكن هذا يعطي بالتأكيد مؤشرًا على ما سيحصل في لبنان، حتى في الانتخابات النيابية اللبنانية، لأنه يعبّر عن المزاج الشيعي العربي".

ويختم نادر: "يبقى العراق مركز الشيعة العرب، وبالتالي كيفية تصويتهم وتصرفاتهم خلال الانتخابات، سينعكس حكمًا على لبنان. لننتظر ونرَ".

