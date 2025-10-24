في بيروت، لم يعد السؤال: متى الحرب؟ بل بات أوضح. كأن الجميع على يقينٍ تامّ بحدوثها، فيسألون: متى ساعة الصفر؟ وقد وصل حجم القلق والخوف عند البعض إلى حدّ تحديد موعدها، ولو افتراضياً، فيربطونها باستمرار الهدنة في غزّة أو بزيارة الحَبر الأعظم، هل ستكون قبل زيارة البابا فمعناها قريبة، أم بعدها؟

المواطنون العاديون في بيروت ليسوا وحدهم من يعيش هاجس الحرب، بل كبار المسؤولين والقادة السياسيين أيضاً، وهم أعجز عن أن يملكوا جواباً يطمئن المواطنين ولو قليلاً. فالدولة مغيّبة عن الساحتين الدولية والإقليمية، ولم يُعرف بعد إن كانت لم تُدعَ إلى قمّة شرم الشيخ أم لا، وهناك شكوك كبيرة حول ما إذا كانت قد نجحت في إقناع المجتمعين الدولي والإقليمي بالإصلاحات المالية والاقتصادية أو بحصر السلاح بيدها. والواضح أنّها أخفقت في إقناع مسيّر مفاوضاتها مع العدو الإسرائيلي، المبعوث الأميركي توم برّاك، بجدوى ملاحظاتها على المطالب الأميركية - الإسرائيلية، وحاولت من موقع القوة المتوهَّمة فرض شروطها. أمّا العدو، فيبدو أنّه لم يعد معنيّاً بتفاوضٍ مباشر أو غير مباشر معها.

في انتظار الحرب واحتمالاتها، اللافت تزايد تقارير الصحافة الدولية عن تمكّن «حزب الله» من استعادة جزء من قدراته ومواصلته نشاطه العسكري في شمال النهر. وآخرها تقرير صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، التي التقت شخصياتٍ سرّية وعلانية من الحزب قدّمت شروحاً لها عن حالة التعافي على المستويين العسكري والتنظيمي، وعن انتقال الحزب إلى موقفٍ دفاعي، حسب ما ورد على لسان النائب علي فياض الذي قال: «لدينا الآن هيكلية عسكرية جديدة وسرّية وقيادة شابة وأكثر ديناميكية». ويتحدث التقرير عن عودة الحزب إلى بداياته، أي إلى العمل السرّي لإعادة بناء قدرته.

اللافت في حديث الحزب لـ«لوفيغارو»، أنه رسالة داخلية لخصومه المتمسكين بنزع سلاحه، فعليه أن ينتبه إلى أنّه رسالة تنبيه للخارج، وخصوصاً للعدو الإسرائيلي، عن عودة التهديد إلى حدوده. وهذا أحد العوامل التي تدفع اللبنانيين إلى القلق من الحرب، خصوصاً التحذير الذي نقلته «لوفيغارو» عن جهات استخباراتية غربية قالت إنّ نشاط الحزب السرّي قد يُشعل الأعمال العدائية مجدّداً، خصوصاً مع استمرار التوتر على الحدود. ويقول مصدر استخباراتي غربي: «إنّهم كالأفعى التي تزحف في الظلام، لم يختفوا، وإنّما ينتظرون فحسب».

في المقابل، هناك منافسةٌ افتراضية تدور بين التصريحات الكثيفة للمبعوث الأميركي الخاص لسوريا ولبنان، توم برّاك، وبين صولات وجولات الطائرات الإسرائيلية المسيّرة بكثافة فوق الأراضي اللبنانية، وخصوصاً العاصمة بيروت في الأيام الماضية، حيث كان تأثير صوت محركاتها المسموع في أرجاء العاصمة أكثر سلبية من خطورة تصريحات برّاك.

يعاني المبعوث برّاك من سيلٍ التصريحات وتناقضاتها، لكن الأخيرة حملت عناوين خطيرة، لا ترفع عامل المواجهة أو التصعيد فحسب، بل وصلت إلى تفصيلٍ خطير حين قال إنّ الحزب يعطّل الدولة، فينقل المواجهة إلى المستوى السياسي. والأخطر: كيف سيتصرّف الإسرائيلي مع هذا الاحتمال؟ فالحرب القادمة، إن حصلت، ستكون عكس السابقة التي كانت ذات بُعدين «جغرافي وعسكري»؛ إذ قد تحمل بُعدين جديدين: «ديموغرافي وسياسي». فمخطّط التهجير الدائم وارد جداً، وإفراغ مدن الجنوب الأساسية من سكانها احتمال جدّي. أمّا على المستوى السياسي، فقد يكون العدو الإسرائيلي معنيّاً بتقليص قدرة «حزب الله» السياسية في هذه المواجهة المحتملة.

بين الصحافة والمبعوثين، يبقى صوت طائرة الرصد الإسرائيلية المعروفة بـ«أم كا»، والملقبة بـ«أم كامل»، جزءاً من المشهد اليومي، ترافقهم مع قهوتهم الصباحية أو على الطرقات، هي زائرٌ غليظٌ يرمز إلى بلدٍ منهكٍ يعيش تحت مراقبة عدوه.

وعليه، بين معادلة «حزب الله» الجديدة أن الحزب من تحت ليس كما من فوق «الضعيفة» مقارنة بالاعتداءات المستمرة في الجنوب وعيون «أم كامل» التي تجول وتصول في سماء لبنان، وتصريحات برّاك الحسّاسة، هل توجد فرصة أصلاً لنخسرها؟

مصطفى فحص- "الشرق الأوسط"