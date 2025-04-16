صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "بتاريخ 12-4-2025، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكنت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الاقليمي، من ضبط “فان” وأوقفت سائقه، ويدعى ع. خ. (مواليد عام 1989، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم مخدّرات.

كما ألقت القبض على /23/ شخصًا من الجنسية السورية كانوا على متن “الفان”، لدخولهم خلسة الى الأراضي اللبنانية بالتاريخ ذاته.

سُلّم الموقوفون والفان الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".