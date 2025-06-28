أعلنت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه، في بيان صدر اليوم السبت، عن نجاح دوريات مديرية المخابرات في تنفيذ عمليتين أمنيتين نوعيتين، استهدفتا مطلوبين في قضايا مختلفة ضمن مناطق بيروت والضاحية الجنوبية.

وقد قامت دورية من مديرية المخابرات، بتاريخ 27 حزيران 2025، بمداهمة في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية، أسفرت عن توقيف المواطن (م.د.)، المطلوب بجرم إطلاق النار، وتعاطي وترويج المخدرات. وتم ضبط كمية من المواد المخدرة في حوزته.

أما في منطقة الكولا – بيروت، أوقفت دورية أخرى السوري (و.ع.) بتهمة القيام بأعمال التزوير. وخلال العملية، ضبطت بحوزته مستندات مزورة ومبلغًا ماليًا.

أكد البيان أن المضبوطات تم تسليمها إلى الجهات المختصة، حيث باشرت مديرية المخابرات التحقيقات مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.