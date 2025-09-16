أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلثاء، أن الجيش بدأ عملية عسكرية برية واسعة النطاق في مدينة غزة، واصفًا إياها بأنها “مرحلة حاسمة”، وذلك في شهادته أمام محكمة تل أبيب المركزية.

وقال نتنياهو: “لم أطلب جلسات مغلقة لأدرك أن دولة إسرائيل في موقف حرج”، مشيرًا إلى أن العملية تأتي بعد موجة هجمات جوية مكثفة على القطاع الليلة الماضية.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر رسالة باللغة العربية، أن “الجيش بدأ بتدمير البنية التحتية لحماس”، محذرًا سكان غزة من أن المدينة “منطقة قتال خطيرة”، وداعيًا إلى إخلائها نحو الجنوب عبر طريق الرشيد.