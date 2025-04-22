المركزية- أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أن دورية من مكتب بعلبك الإقليمي نفذت عملية أمنية دقيقة منتصف ليل 21-22 نيسان 2025، في منطقة جرد نحلة – بعلبك.

وأسفرت العملية عن ضبط مواد مخدرة ونحو 250 كلغ من مادة حشيشة الكيف، كانت موضبة بطريقة احترافية ومعدة للتهريب عبر المعابر غير الشرعية باستخدام دراجات نارية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإشارة القضاء المختص.