أعلن مسؤولون أن وزارة الخزانة الأميركية تنظر في إصدار عملة نقدية معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، وذلك بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال البلاد.

وأعاد وزير الخزانة سكوت بيسنت مشاركة منشور لأمين الخزانة براندون بيتش يتضمن تصاميم أولية لهذه العملة.

ونشر بيتش على منصة إكس مسودات التصاميم الأولية مرفقة بتعليق أنه "يتطلع إلى مشاركة المزيد منها قريبا، بمجرد انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي".

ويُظهر أحد التصاميم صورة لترامب على الوجه الأول للعملة النقدية، بينما يحمل الوجه الثاني صورة أخرى له رافعا قبضته أمام علم أميركي مع عبارة "حارب حارب حارب".

وهذه الصورة أخذت بعد محاولة اغتياله العام الماضي خلال حملته الانتخابية.

وعند سؤاله عن العملة، انتقد متحدث باسم وزارة الخزانة ما وصفه بـ"الإغلاق القسري الذي فرضه اليسار المتطرف على حكومتنا".

ثم أضاف: "تعكس هذه المسودة الأولى بوضوح الروح الراسخة لبلدنا وديمقراطيتنا، حتى في مواجهة عقبات هائلة".

وكان الكونغرس قد أقر عام 2020 تشريعا وقعه ترامب خلال ولايته الأولى يسمح لوزارة الخزانة بإصدار عملات معدنية من فئة دولار واحد "بتصاميم رمزية للاحتفال بالذكرى المئوية الخامسة والخمسين للولايات المتحدة".

ويمكن لوزارة الخزانة صك عملات معدنية وإصدارها خلال فترة عام واحد تبدأ في يناير 2026.

ويفرض الكونغرس الأميركي قيودا على استخدام وزارة الخزانة لصور أشخاص أحياء في تصاميم العملات، ومن غير الواضح ما إذا كانت تصاميم عملة ترامب ستواجه عقبات بموجب القوانين الحالية.