أفادت وكالة "رويترز" بأنّ سوريا ستصدر أوراقا نقدية جديدة، وستحذف صفرين من عملتها في محاولة لاستعادة الثقة في الليرة التي انخفضت قيمتها بشدة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الليرة السورية عقب الأزمة السورية التي استمرت 14 عاما وانتهت بالإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول الماضي. ولم يعرض حتى الآن شكل العملة الجديدة، لكن من المؤكد أنها لن تتضمن صورة بشار الأسد أو أي رمز من رموز حكمه.

وانهارت الليرة السورية منذ اندلاع الأزمة في 2011، حيث وصل سعر الصرف الآن إلى حوالي 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ50 ليرة قبل الحرب.

وقد أدى الانخفاض الحاد في قيمة العملة إلى جعل المعاملات اليومية والتحويلات المالية أكثر صعوبة على نحو متزايد.