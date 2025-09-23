رأى المرشد الايراني علي خامنئي انه لا ينبغي الاستهانة بحزب الله الذي هو ثروة لبنان معتبرا ان قصته قصة مستمرة ويجب عدم الاستخفاف بقوته المهمة للبنان وغيره.

واشار الى ان "الشهيد السيد حسن نصرالله كان ثروة للعالم الإسلامي وليس للشيعة فقط".

وقال:" بعد أسبوع من شن العدو عدوانه على إيران أدرك أنه لن يتمكن من تحقيق أهدافه واتحاد شعبنا دفع العدو لليأس خلال حرب الـ12 يوما ".

أضاف خامنئي:" لا نحتاج إلى أسلحة نووية ولا نعتزم إنتاجها وإيران لن تستسلم للضغوط المتعلقة بتخصيب اليورانيوم".

ولفت الى ان ايران تستخدم اليورانيوم المخصب في مجالات مهمة والشعب الإيراني يستفيد منه وقال:"لا قنبلة نووية لدينا ولا ننوي امتلاكها أو استخدام السلاح النووي".