أعلنت وزارة الداخلية السورية أن “فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص تمكّن بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في القصير، من ضبط معدات تُستخدم في تصنيع مادة الكبتاغون على الشريط الحدودي مع لبنان في منطقة القصير ، كانت مخبأة تحت ساتر ترابي.

وباشرت فرق المكافحة أعمالها الميدانية، حيث قامت باستخراج المعدات، ونقلها إلى الجهات المختصة، كما أُتلفت المواد الأولية المضبوطة وفق الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة.

وأكدت الوزارة استمرارها في جهود مكافحة تهريب وتصنيع المواد المخدرة، حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع .