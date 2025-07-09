أعلنت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت الأربعاء "عقوبات على 22 كياناً على صلة بشبكة تمتد عبر سلطات مختصة متعددة ضالعة في تجارة النفط غير المشروعة نيابة عن النظام الإيراني. وقد استخدمت هذه الشبكة شركات واجهة أجنبية لتحويل الأموال التي تدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي وحملات الإرهاب التي تشنها طهران، والتي تقوض السلام والأمن الدوليين وتعزز برامج الصواريخ الباليستية لديهم".

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن "إيران تستخدم شركات واجهة مقرها في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وتركيا كجزء من هذه الشبكة لمساعدة الكيانات الحكومية الإيرانية الخاضعة للعقوبات على تحصيل إيرادات من بيع النفط والسلع الأخرى الخاضعة للعقوبات الأميركية.

وأكدت المتحدثة أن "الولايات المتحدة ستواصل حرمان إيران من الوصول إلى الشبكات المالية والنظام المصرفي العالمي طالما استمرت في أنشطتها المزعزعة للاستقرار. وسوف نشجّع على مساءلة أولئك الذين يسعون إلى تقويض السلام والأمن الدوليين".